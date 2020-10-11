Son Dakika | Gazze'deki turistik tesisler 2 ay aradan sonra yeniden açılıyor

Son dakika haberleri: Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında turistik tesislerin yeniden açılması kararlaştırıldı.

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında turistik tesislerin yeniden açılması kararlaştırıldı.

Filistin Restoranlar ve Turistik Oteller Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yetkili birimlerin, oteller ve restoranlar gibi turistik tesislerin Kovid-19 tedbirlerine dikkat ederek yeniden hizmet vermeye başlamasını kararlaştırdığı bildirildi.

Kararın alındığı tarihten itibaren hemen uygulamaya konulacağı aktarılan açıklamada, turistik tesislerde çalışan 8 binin üzerinde kişinin yeniden işlerine geri döneceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kutlama yerlerinin söz konusu karardan muaf tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ağustos ayı sonunda tüm turistik tesislerin kapatılması yönünde karar alınmıştı.

Son verilere göre, bölgede virüs nedeniyle toplam 24 kişi hayatını kaybetmiş, 1610 kişi enfekte olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer