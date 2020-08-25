Son dakika! Gazze'de patlama: 4 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridinde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
25.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:35
İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridinde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde nedeni henüz bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 İslami Cihad mensubu hayatını kaybettiği bildirildi.
Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - GAZZE
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA