Son dakika... Gazze'de mülteci haklarına destek ve İsrail'in ilhak planını protesto için eylem
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Son dakika... Gazze'de mülteci haklarına destek ve İsrail'in ilhak planını protesto için eylem

Son dakika güncel haberine göre Gazze'de, Filistinli mültecilerin haklarına destek ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planını" protesto için gösteri düzenlendi.

Son dakika... Gazze'de mülteci haklarına destek ve İsrail'in ilhak planını protesto için eylem
22.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:30

Gazze'de, Filistinli mültecilerin haklarına destek ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planını" protesto için gösteri düzenlendi.

Dünya Mülteci Günü dolayısıyla Gazze'deki Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) önünde bir araya gelen eylemciler, "Donör ülkelerden 6 milyon mültecinin hayatını kurtarmasını istiyoruz" yazılı büyük bir pankart astı.

Eylemde konuşan Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, donör ülkelere, UNRWA'nın hizmetlerini finanse için gerekli desteği vermesi çağrısında bulundu.

Mültecileri misafir eden ülkelere de çıkmak zorunda kaldıkları yurtlarına geri dönene kadar mültecilerle güzel ilgilenme ve sorunlarını çözme çağrısı yapan Rıdyan, mültecilere alternatif bir vatan bulma projelerini reddettiklerini vurguladı.

ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması planını ve İsrail'in ilhak projelerini de kabul etmediklerinin altını çizen Rıdvan, bunlarla mücadele için Filistin uzlaşısının sağlanması, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün reforme edilmesi ve Filistin direnişinin artırılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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