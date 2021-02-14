Son Dakika | Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kamu kurumlarında aylardır kısmi yürütülen faaliyetler yeniden başladı
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Son Dakika | Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kamu kurumlarında aylardır kısmi yürütülen faaliyetler yeniden başladı

14.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:24
Son Dakika | Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kamu kurumlarında aylardır kısmi yürütülen faaliyetler yeniden başladı

Son dakika gündem haberi: Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki düşüşün ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında hükümet kurumlarında kısmi şekilde yürütülen faaliyetler yeniden başladı.

Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki düşüşün ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında hükümet kurumlarında kısmi şekilde yürütülen faaliyetler yeniden başladı.

Gazze'deki Enformasyon Bakanlığına bağlı Halkla İlişkiler Müdürü Mahmud el-Ferra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu adımın, vaka sayılarındaki düşüş göz önüne alınarak hükümet kurumları tarafından uygulanan tedbirlerin gevşetilmesi kararı kapsamında atıldığını belirtti.

Ferra, karara göre, aylarca süren kısmi çalışmadan sonra tüm hükümet kurumlarındaki ve bakanlıklardaki faaliyetlerin normal ve rutin şekline döndüğünü söyledi.

Filistinli yetkili, tüm çalışanların bağlı bulundukları kurumlarda ve virüsün yayılması çerçevesinde alınan önleyici tedbirler kapsamında çalışmaya yeniden başladığını kaydetti.

Gazze'deki hükümet kurumlarındaki çalışmalar birkaç aydır önleyici tedbirler gölgesinde kısmi şekilde yürütülüyordu.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı 3 Aralık'ta salgın tedbirleri kapsamında başlattığı uygulamaları, vaka sayılarında gözlemlenen düşüşün ardından Ocak ve Şubat aylarında gevşetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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