Son dakika! Gazze'de İsrail saldırılarında sakat kalanların katılımıyla "bedensel engelliler bisiklet yarışması" düzenlendi
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Son dakika! Gazze'de İsrail saldırılarında sakat kalanların katılımıyla "bedensel engelliler bisiklet yarışması" düzenlendi

21.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:58
Son dakika! Gazze'de İsrail saldırılarında sakat kalanların katılımıyla

Son dakika gündem haberi: Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırılarında tek bacağını kaybeden Filistinlilerin katılımıyla bedensel engelliler bisiklet yarışması düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırılarında tek bacağını kaybeden Filistinlilerin katılımıyla bedensel engelliler bisiklet yarışması düzenlendi.

Gazze'deki Rehabilitasyon ve Sosyal Eğitim Derneği'nin, Tıbbi Yardım Derneği ile işbirliği halinde Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlendiği yarışa katılan engelli Filistinliler, bir kilometre pedal çevirdi.

Rehabilitasyon ve Sosyal Eğitim Derneği Halkla İlişkiler Koordinatörü Mahmud eş-Şafii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in hava bombardımanı ve Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşleri sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda tek bacağını kaybeden bedensel engelli 26 Filistinlinin katılımıyla bu yarışmayı düzenledik." dedi.

Yarışma ile bir tür farkındalık yaratarak İsrail'in sakat bıraktığı bu insanların sosyal ve hukuki taleplerine dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Şafii, bu insanların toplumdan dışlanma ve ötekileştirilmeye karşı mücadele verdiğini söyledi.

"Bu grup aslında toplum açısından çok önemli. Birçok faaliyete katılabilecek durumdalar. Bu nedenle maddi ve manevi olarak desteklenmeleri gerekiyor." diyen Şafii, yarışmanın ayrıca Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğine işaret etti.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu 2019 yılı verilerine göre, Filistin'de yaklaşık 93 bin engelli bulunuyor ve bu grup toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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