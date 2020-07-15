Son Dakika: Gazmend Husaj Büyükşehir'de Son dakika haberleri: Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Arnavut smaçör Gazmend Husaj'la sözleşme imzaladı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Arnavut smaçör Gazmend Husaj'la sözleşme imzaladı.

Pandemi sebebiyle liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor dış transferdeki ikinci yabancı oyuncusuyla anlaştı. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz sezon Olimpiakos forması giyen Gazmend Husaj'ı kadrosuna kattı.

Ülkemizde daha önce Spor Toto ve İnegöl Belediyespor forması giyen Arnavut smaçör Chenois Geneve, Studenti Tirana, Al-Muharraq, Qatar SC, Volley Pieacenza, Tours VB ve Olimpiakos takımlarında da boy gösterdi. File üstünde etkinliğiyle dikkat çeken 2,00 boyundaki oyuncu aynı zamanda Arnavutluk milli takımının kaptanlığını üstleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA