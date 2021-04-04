GAZİOSMANPAŞA'DA MİRAS YÜZÜNDEN AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziosmanpaşa'da miras anlaşmazlığı yüzünden ağabeyini ve yeğenini öldüren Turhan Özdemirel(68) yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da miras anlaşmazlığı yüzünden ağabeyini ve yeğenini öldüren Turhan Özdemirel(68) yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Nisan günü saat 20.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Turhan Özdemirel, miras konusunda anlaşmazlık yaşadığı ağabeyi Ramazan Abdullah Özdemirel(72) ile bu meseleyi buluşup konuşmak üzere anlaştı. Buluşmaya oğlu Kerim Özdemirel(48) ile giden Ramazan Abdullah Özdemirel, Turhan Özdemirel'in mirası üstlenmek istemesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turhan Özdemirel, yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ramazan Abdullah Özdemirel ile oğlu Kerim Özdemirel ağır yaralandı. Bu esnada olay yerinde bulunan Kerim Özdemirel'in çocukları Ömer F.D.(18) ve Kerem Ö.(17)?de kurşunların hedefi oldu. Turhan Özdemirel hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

OĞLUNUNDA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ramazan Abdullah Özdemirel ve Kerim Özdemirel, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ramazan Abdullah Özdemirel saatler sonra hayatını kaybederken, oğlu Kerim Özdemirel'in de dün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.. Yaralanan Ömer F.D. ve Kerem Ö.?nün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışma ile Turhan Özdemirel'in adresini tespit etti. Şüpheli, 2 Nisan tarihinde Gaziosmanpaşa'da kaldığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı