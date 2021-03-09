Gaziosmanpaşa'da çıkan korkunç yangının ardından 3 kişi kurtuldu
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Gaziosmanpaşa'da çıkan korkunç yangının ardından 3 kişi kurtuldu

09.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:11
Gaziosmanpaşa'da çıkan korkunç yangının ardından 3 kişi kurtuldu

Son dakika haberine göre, Gaziosmanpaşa'da yangın çıktı. 4 katlı bina yanarken içeriden biri bebek 3 can kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Dumanların binanın merdivenlerine dolması sebebiyle çatı katındaki dairelerinde mahsur kalan anne, bebeği ve çocuğu olmak üzere 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karadeniz Mahallesi 1140 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumanların binanın merdivenlerine dolması sebebiyle çatı katında mahsur kalan anne, bebeği ve çocuğu olmak üzere 3 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Mahalle sakini Semra Dal, "Yangını gördüğümde dumanlar çok çıkıyordu. Alevleri görmedim ama dumanların çok çıktığını gördüm. Duman şiddetli çıkıyordu. Ben gördüğümde herkesi tek tek çıkarıyorlardı." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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