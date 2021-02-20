Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da baba iki oğlunu silahla vurdu
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Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da baba iki oğlunu silahla vurdu

20.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:52
Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da baba iki oğlunu silahla vurdu

Son dakika haberler... Gaziosmanpaşa'da bir baba silahla iki oğlunu da bacaklarından vurarak yaraladı.

Gaziosmanpaşa'da bir baba silahla iki oğlunu da bacaklarından vurarak yaraladı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen saldırgan baba gözaltına alınırken, oğulları da tedavi için hastanede kaldırıldı.

Olay, saat 15.30'da Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde evde ailesiyle oturan Nizamettin G. (65), oğulları Kartal G.(27) ve Doğan G.(32) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile birlikte Nizamettin G. evde bulunan ruhsatsız tabancayla oğullarına ateş etti. Açılan ateş sonucu Doğan G. ve Kartal G. bacaklarından yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine sevk edilen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri kendini eve kilitleyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Nizamettin. G.'yi uzun uğraşların ardından ikna ederek gözaltına aldı. Yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

- İstanbul

Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da baba iki oğlunu silahla vurdu
Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da baba iki oğlunu silahla vurdu
Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da baba iki oğlunu silahla vurdu
Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da baba iki oğlunu silahla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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