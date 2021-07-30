Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA
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Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda bir minibüs refüje çıktı.

Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda bir minibüs refüje çıktı. Kazada minibüstekiler hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için yapılan konvoydaki bir minibüs refüje çıktı. Minibüstekiler hafif yaralandı. Minibüste hasar meydana gelirken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA
Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA
Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA
Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA - Haberler
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