Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA ASKER EĞLENCESİ KONVOYUNDA KAZA
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda bir minibüs refüje çıktı.
Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda bir minibüs refüje çıktı. Kazada minibüstekiler hafif yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için yapılan konvoydaki bir minibüs refüje çıktı. Minibüstekiler hafif yaralandı. Minibüste hasar meydana gelirken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı