Son Dakika | Gaziantep Valisi Gül'den yeni tip koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yaklaşık 2 aydır düşüş eğiliminde olan yeni tip koronavirüs vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kentte yaklaşık 2 aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti. Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz