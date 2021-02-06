Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri sokak hayvanları için ormana yem bıraktı
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Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri sokak hayvanları için ormana yem bıraktı

06.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:22
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri sokak hayvanları için ormana yem bıraktı

Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül ile protokol üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için kent ormanına yem bıraktı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile protokol üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için kent ormanına yem bıraktı.

Gül ve beraberindekiler, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) öncülüğünde, Şehitkamil ilçesindeki Erikçe Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikle sokak hayvanlarını besledi.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğuması ve sokak kısıtlamaları nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmekte zorluk çektiğini söyledi.

Güneş, sokak hayvanlarını etkinlikle beslemeye çalıştıklarını belirtti.

Programa, Vali Gül'ün yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile hayvanseverler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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