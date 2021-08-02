Son dakika... Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Son dakika... Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep'te dün tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Gaziantep'te dün tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Suriye uyruklu Halif El Habba, tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Habba'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükseldi.

Diğer yaralıların tedavileri ise farklı hastanelerde devam ediyor.

TAG Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Son dakika... Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.'
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Çağatay Akman Kerem Kamışlı
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:24:53. #1.14#

title