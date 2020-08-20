Son Dakika: Gaziantep'teki tır ile otomobil çarpıştığı kaza Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Dün İslahiye-Nurdağı çevre yolu Biber Anıtı Kavşağı'nda Beyazıt Uçar idaresindeki 31 AER 20 plakalı tırla Sadullah Karakanlı'nın (32) kullandığı 27 SL 188 plakalı otomobille çarpışmış sonrasında yaralanan Karakanlı, tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Karakanlı'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Karapolat Mahallesinde toprağa verildi. Yaralılardan Uçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaynak: AA