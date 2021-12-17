Son Dakika | Gaziantep'teki sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Gaziantep'teki sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son Dakika | Gaziantep'teki sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içki nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içki nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sahte içki operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte içkiden zehirlenen 12 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 7 kişinin tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, tedavisi tamamlanan 1 kişinin ise taburcu edildiğini, 14 adreste arama yapıldığını, gözaltına alınan iki şüpheliden E.G'nin tutuklandığını açıklamıştı.

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AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

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