Son dakika... Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük toprağa verildi
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Son dakika... Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük toprağa verildi

20.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:00
Son dakika... Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'teki özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük, toprağa verildi.

Gaziantep'teki özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük, toprağa verildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından dün gönderildiği Pazarcık Devlet Hastanesi morgundan yakınlarının aldığı 56 yaşındaki Ulukütük'ün naaşı, Kızkapanlı Mahallesine getirildi.

Yakınlarının dualarla uğurladığı Ulukütük'ün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye aile yakınları katıldı.

Mahalle Muhtarı Salman Ulukütük, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin olayın takipçisi olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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