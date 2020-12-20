Son dakika... Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'teki özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük, toprağa verildi.