Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
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Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)

20.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:42
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)

Son dakika habere göre TOPRAĞA VERİLDİGaziantep'te, özel üniversite hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 kişiden Ökkeş Akbulut (69) için cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te, özel üniversite hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 kişiden Ökkeş Akbulut (69) için cenaze töreni düzenlendi. Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazına, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar katıldı.

Ökkeş Akbulut'un cenazesi, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)
Son dakika: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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