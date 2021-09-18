Son dakika... Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi - Haberler
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Son dakika... Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika... Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylem girişiminin polisin dikkati sonucu engellendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylem girişiminin polisin dikkati sonucu engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentte güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edindiği belirtildi.

Bunun üzerine il genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, jammer (sinyal bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi."

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

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