Son dakika: Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kamerasında
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.
Maddi hasarlı trafik kazalarına yer verilen görüntülerin sonunda "Kaza geliyorum der, kulak verin yeter." mesajı paylaşıldı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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