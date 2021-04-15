Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ KAMERADAN YAKALANDI
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Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ KAMERADAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP'te aynı gün 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te aynı gün 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü 3 kişinin telefonlarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bu kişilerin ifadesi doğrultusunda olayların yaşandığı mağaza ve marketlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlik tespitinin ardından 3 olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ KAMERADAN YAKALANDI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ KAMERADAN YAKALANDI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ KAMERADAN YAKALANDI
Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ KAMERADAN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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