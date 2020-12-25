Son dakika: Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
25.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:12
Son dakika haberleri: Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan