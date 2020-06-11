Son Dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 500 kök kenevir ele geçirildi
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Son Dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 500 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 500 kök kenevir ele geçirildi.

Son Dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 500 kök kenevir ele geçirildi
11.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:36

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 500 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi aldı.

Yaprak Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 500 kök kenevir ele geçirildi.

Evde bulunamayan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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