Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, durumundan şüphelin E.E'nin (35) yapılan üst aramasında iki parça halinde 250 gram eroin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 680 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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