Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Gaziantep'te bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gaziantep'te bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs da gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Malazgirt Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticaretiyle uğraşıldığı bilgisinin alınması üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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