Son Dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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Son Dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
04.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:50

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 19 gram uyuşturucu madde, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 4 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

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