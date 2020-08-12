Son Dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 336 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tapanca, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA