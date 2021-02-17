Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden
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Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden

17.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:20
Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden

GAZİANTEP'te, farklı tarihlerde 3 kişiyi av tüfeğiyle ateş açıp ya da tehdit ederek telefon ve paralarını gasbeden motosikletli 2 kişiden biri yakalanıp tutuklandı.

GAZİANTEP'te, farklı tarihlerde 3 kişiyi av tüfeğiyle ateş açıp ya da tehdit ederek telefon ve paralarını gasbeden motosikletli 2 kişiden biri yakalanıp tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Belkıs, Kahvelipınar ve Yeşilevler mahallelerinde 3 kişi, farklı tarihlerde polise başvurarak yolda yürürken motosikletli 2 kişi tarafından tüfekle üzerlerine ateş açılarak ya da tehdit edilerek para ve cep telefonlarının gasbedildiğini söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, takip ettikleri vatandaşları, kimsenin olmadığı sırada tüfekle ateş açıp, ya da tehdit ederek telefon ve paralarını gasbeden motosikletli 2 kişinin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonda şüphelilerden birisi yakalandı, diğeri ise bulunamadı.Kimliği açıklanmayan ve olaylarda tüfeği ateşlediği belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, diğer şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden
Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden
Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden
Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden
Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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