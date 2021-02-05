GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 tutuklama
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GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 tutuklama

05.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:02
GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 tutuklama

Gaziantep merkezli, Adana ve Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep merkezli, Adana ve Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Suriye uyruklu şüpheli Mahmut B. (24) ve Muhammed A'nın (31) Suriye'nin Ayn el Arab ilçesi Kilheydi köyünde YPG/PYD silahlı terör örgütü içinde 2012-2015 yılları arasında faaliyet gösterdiği ve örgüte eleman temin ettiğine ilişkin bilgiler elde edildi.

Jandarma ekipleri, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığının da talimatı ile Gaziantep merkezli, Adana ve Mersin İl Emniyet müdürlükleri ile operasyon düzenledi.

Mahmut B. Adana'da, Muhammed A. ise Mersin'de gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed A. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 tutuklama
GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 tutuklama
GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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