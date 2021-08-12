Son Dakika | Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı
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Son Dakika | Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı

Son Dakika | Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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