Son Dakika | Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri