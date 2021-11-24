Son Dakika | Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Son Dakika | Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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