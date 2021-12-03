Son dakika! Gaziantep'te tarlaya devrilen taksinin şoförü öldü
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarlaya devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarlaya devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adem T. (34) idaresindeki 27 T 1383 plakalı ticari taksi, Kilis-Gaziantep kara yolu Zeytinli Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.