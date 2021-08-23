Son Dakika | Gaziantep'te şüpheli ölüm
Gelen son dakika haberlerine göre İslahiye ilçesinde yaşayan Gülay Dalsuna (56) evinde ölü bulundu.
İslahiye ilçesinde yaşayan Gülay Dalsuna (56) evinde ölü bulundu.
Dervişpaşa Mahallesinde oğlu ve annesiyle yaşayan Dalsuna, evinin banyosunda yakınları tarafından yerde hareketsiz bulundu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Dalsuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dalsuna'nın cenazesi, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazenin otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği bildirildi.??????????????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek