Son dakika... Gaziantep'te sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği düğün sonlandırıldı Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki düğünlerin Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetlenmesine devam edildi.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde dün 20.00 ile 22.00 saatlerinde düzenlenen 70 düğünde kontroller yapıldı. Denetimlerde, düğün sahipleri salgın konusunda uyarıldı.

Kontrollerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı. Salonlarda yapılan 8 düğün ise gerekli tedvirlerin sağlanamaması nedeniyle sahiplerince iptal edildi.

Ayrıca bir düğün salonu sahibi hakkında bildirimsiz düğün yaptırdığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA