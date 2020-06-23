Son dakika! Gaziantep'te silahlı yağma şüphelisi tutuklandı
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Son dakika! Gaziantep'te silahlı yağma şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te silahlı yağma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son dakika! Gaziantep'te silahlı yağma şüphelisi tutuklandı
23.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:57

Gaziantep'te silahlı yağma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı zamanlarda silahla yağma yapan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlının silahlı yağma yapma anı ve olayın ardından bir motosikleti çalma anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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