Son dakika! Gaziantep'te silahlı yağma şüphelisi tutuklandı Son dakika haberleri: Gaziantep'te silahlı yağma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te silahlı yağma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı zamanlarda silahla yağma yapan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlının silahlı yağma yapma anı ve olayın ardından bir motosikleti çalma anı yer alıyor.

Kaynak: AA