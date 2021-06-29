Son Dakika | Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Son Dakika | Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son Dakika | Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Tahir Taş (22), Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde aracına binmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Taş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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