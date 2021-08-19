Son dakika: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep'te 5 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 5 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yolda yürüyen Yunus Emre Beyazıt (24), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Beyazıt, yapılan müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Cenaze, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin zanlı veya zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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