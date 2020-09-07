Son Dakika | Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nizip ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
07.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:18
Gaziantep'in Nizip ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bozan Demirkol idaresindeki 63 EN 431 plakalı otomobil Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücünün cenazesi savcılık işlemlerinin ardından Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA