Son dakika: Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Atatürk Mahallesi'nde bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 10 şişe kaçak içki ile 42 pet şişe ve 5 litrelik bidonda sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu