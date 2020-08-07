Son Dakika: Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
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Son Dakika: Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
07.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:50

Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Burç Karakuyu Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sahte içki üretimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramada, 79 litre dökme alkol, 60 litre etil alkol, 434 boş içki şişesi ve 900 etiket ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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