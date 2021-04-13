Son dakika: Gaziantep'te polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

Gaziantep'te polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışırken Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda, 7 yıl önce terör örgütüne katılan M.A'nın (25) dün terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

M.A, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi, babası ve kardeşleriyle buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak