Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP
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Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP

09.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:28

Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bedirkent Mahallesi'nde 43 yaşındaki Ahmet İ. idaresindeki 27 TB 338 plakalı otomobil, park halindeki kamyona çarptı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet İ'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Bu arada, kazaya müdahale eden vatandaşların bulduğu Ahmet İ'nin telefonunda, sürücünün telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaptığı, kaza sonrasında da canlı yayının devam ettiği görüldü.

Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP
Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP
Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP
Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP

Kaynak: Anadolu Ajansı

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