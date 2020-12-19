Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (13)
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Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (13)

19.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:43
Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (13)

Gelen son dakika haberine göre BAKANLAR TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Gaziantep Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve başhekimlerimizin katılımıyla;

BAKANLAR TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Gaziantep Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve başhekimlerimizin katılımıyla; ilimizdeki salgın seyrini ve alınan tedbirleri değerlendirdik" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Gaziantep'teki elim hadisenin yaşandığı hastanede incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Adli ve idari süreç, derhal başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (13)
Son dakika... Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (13)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 20:46:46. #1.14#
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