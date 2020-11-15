Son Dakika | Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Son Dakika | Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

15.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:58
Son Dakika | Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gaziantep-Kilis istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Özer'e (80) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptığı kontrolde Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Özer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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