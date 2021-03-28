Son dakika! Gaziantep'te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, U.K. yönetimindeki 02 FK 919 plakalı otomobil, Hasırcıoğlu Mahallesi 32005 sokağa döndüğü esnada 2 yaşındaki Ayşenaz Güçyetmez'e çarptı.

Otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü U.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir