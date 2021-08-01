Son dakika... Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü
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Son dakika... Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü

Son dakika... Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı-Gaziantep D-400 karayolunun 12. kilometresinde kırsal Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine giden Nihat A. (50) yönetimindeki 27 ABU 791 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak fıstık ekili tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Nihat A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nihat A.'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika... Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü
Son dakika... Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü
Son dakika... Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü
Son dakika... Gaziantep'te otomobil takla attı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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