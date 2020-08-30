Son dakika... Gaziantep'te orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında meşe ağaçlarının bulunduğu 5 dönüm alan zarar gördü.
30.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:34
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında meşe ağaçlarının bulunduğu 5 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi Cerit mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 su tankı ve personelin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı.
Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: AA