Son dakika! Gaziantep'te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk öldü

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde nefes borusuna fıstık kaçan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Perilikaya Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki Aleyna Kutlu'nun nefes borusuna yediği fıstık kaçtı.

Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları, Kutlu'yu Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine götürdü. Kutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kutlu'nun cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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