Son dakika! Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş edenlere ceza kesilecek
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Son dakika! Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş edenlere ceza kesilecek

Son dakika gündem haberi: Gaziantep Valisi Davut Gül, meskun mahalde silahla ateş edenlere 44 bin 245 lira idari para ceza kesileceğini bildirdi.

Son dakika! Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş edenlere ceza kesilecek
20.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:34

Gaziantep Valisi Davut Gül, meskun mahalde silahla ateş edenlere 44 bin 245 lira idari para ceza kesileceğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahla eğlence olmaz" ifadesini kullanarak, şunlara yer verdi:

"Gaziantep'te havai fişek atanlara 2872 sayılı Çevre Kanununun h bendine göre uyguladığımız 44 bin 245 lira idari para cezasını meskun mahalde silah sıkanlar için de uygulayacağız. Silah sıkanlarla ilgili rutin adli ve idari işlemler de ayrıca devam edecektir. Silahla eğlence olmaz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Akif Parlak
Mehmet Akif Parlak
AA Editörü
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