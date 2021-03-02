Son Dakika | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası
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Son Dakika | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası

02.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:26
Son Dakika | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası

Son dakika haberi: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 334 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 160 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 263 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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