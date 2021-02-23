Son dakika: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 414 kişiye para cezası

Son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 414 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 414 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 344 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 70 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 273 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal